Basta un gol di Mandzukic, l'uomo dei gol alle big, e la Juventus stende la Roma: 1-0 allo Stadium, risposta al Napoli e bianconeri campioni d'inverno con due giornate d'anticipo. E non è un caso che a firmare il successo sia il croato (già a segno contro Napoli, Lazio, Milan e Inter), visto l'atteggiamento con cui la squadra di Allegri si presenta in campo, decisa a chiudere l'avversaria nella propria metacampo fin dal primo minuto, martellando Olsen a suon di corner. Alla fine del primo tempo saranno 10, segno di come la Juve prema con carattere e determinazione, senza lasciare quasi alla Roma il tempo di respirare.

Tante occasioni, con Olsen super in almeno tre chiare circostanze (su Alex Sandro in particolare), portano per forza di cose al vantaggio, quando De Sciglio da destra crossa sul palo lontano, dove Mandzukic sbuca saltando su Santon, sovrastato nell'occasione. L'1-0 non placa la fame bianconera, che continua a premere, e a Di Francesco serve l'intervallo per riordinare squadra e idee. Quella che torna in campo è infatti una nuova Roma, soprattutto nell'atteggiamento, non più disposta a subire e sempre più spesso pericolosa dalle parti di Szczesny. La grande palla-gol non arriva nemmeno con l'ingresso nel finale di Dzeko, affiancato a Schick per un ultraoffensivo 4-2-4, e anzi, un contropiede di Ronaldo porterebbe anche al 2-0 di Douglas Costa, annullato dal Var per un fallo su Zaniolo che aveva dato origine all'azione. Per la Juve l'1-0 è comunque sufficiente a chiudere il girone da capolista con due gare d'anticipo, dimostrandosi ancora una volta inarrestabile.