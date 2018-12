Serie A, le migliori giocate della 17^ giornata

In qualche modo la CAF è riuscita a non inserire Koulibaly nella short list dei dieci tra cui scegliere il miglior calciatore africano dell’anno. Eppure la stagione del centrale del Napoli è stata eccezionale, catapultandolo con forza nel discorso intorno ai “migliori centrali del mondo”. Koulibaly unisce capacità di marcatura molto rare a una lucidità di lettura delle situazioni che lo rendono probabilmente il miglior centrale della Serie A in questo momento.

Qui ci sono tre piccole giocate, tre diverse cose che fa come se fossero semplicissime e che invece non lo sono affatto. Prima, pur partendo in ritardo anticipa Paloschi come se non ci fosse, poi dopo essersi allungato il pallone entra in scivolata per contenderlo ad Antenucci, ma quando capisce che il giocatore della SPAL sta cercando di non prendere il pallone, lui interrompe la sua scivolata e si rialza usando il ginocchio, una mossa più da break dance che da difensore centrale di 195 centimetri e 90 chili. Come se non bastasse, subito dopo perfeziona il controllo con due tocchi di suola e serve Hysaj facendo passare il pallone in uno spazio strettissimo (e quando il terzino sbaglierà il suo passaggio, Koulibaly recupererà di nuovo il pallone per partire da solo in progressione).

L’azione della Sampdoria, la conclusione di Ramirez