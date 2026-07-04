Tifoso Juve ferito nel derby, chiesti i domiciliari per agente di Polizia

Il procuratore di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un poliziotto del Reparto Mobile, accusato del grave ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby del 24 maggio. Secondo l'accusa, l'agente avrebbe sparato un lacrimogeno in modo non conforme e incurante dei rischi. L'identificazione è avvenuta grazie al lavoro della Squadra Mobile, che ha analizzato filmati di droni e telecamere e raccolto varie testimonianze

TIFOSO JUVE DIMESSO DA OSPEDALE