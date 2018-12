Due reti, altrettanti pali ed espulsioni dirette nell’ultimo impegno del 2018 di Lazio e Torino. Termina 1-1 all’Olimpico nella 19^ e conclusiva giornata del girone d’andata, sfida tra avversarie impegnate nella bagarre europea. Entrambi in serie utile da due turni, Simone Inzaghi e Mazzarri raccolgono un punto in un match dagli alti contenuti agonistici: Marusic e Meité cacciati nel finale, ben 8 gli ammoniti sul taccuino di Irrati. Una coda nervosa a precedere le reti di Belotti (rigore) e Milinkovic-Savic, autore del meraviglioso pareggio nella ripresa senza dimenticare il doppio palo colpito dall'ex De Silvestri. Epilogo che blinda il 4° posto della Lazio al termine del girone d’andata, granata che si confermano invece ancora imbattuti in trasferta e mantengono vivo l’assalto alla prossima Europa League.

Due novità per Simone Inzaghi dopo il successo maturato contro il fratello Filippo: Parolo e l’ex Immobile ritrovano spazio nel 3-5-1-1 di partenza, modulo nel quale Luis Alberto e Correa giocano in contemporanea tra mediana e trequarti. Tre invece le new entry di Mazzarri reduce dal 3-0 all’Empoli: Sirigu torna tra i pali, Djidji preferito a Moretti in difesa mentre Meité rinforza a centrocampo il 3-5-2 granata (panchina per Zaza). Avvio di gara che premia i biancocelesti per intensità e affondi sulla destra, tuttavia al 16’ è l’ex De Silvestri a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa destinato all’incrocio dei pali: è proprio la traversa a salvare Strakosha. Padroni di casa velenosi dalla distanza (Immobile e Parolo), si fa vedere anche Correa rimpallato sul più bello da Nkoulou. È piuttosto il ritrovato Ciro (10 gol in Serie A) a firmare le occasioni più ghiotte per la Lazio: al 25’ Sirigu si oppone al suo destro in corsa, poi è l’imprecisione a non gratificare un clamoroso assist di spalla di Luis Alberto. A sbloccare il match è l’episodio ai titoli di coda del primo tempo: Marusic spinge ingenuamente Belotti in area, Irrati lo punisce e assegna un rigore ai granata trasformato dal "Gallo" (rete numero 7 in campionato) tra le proteste dell’Olimpico. Ritmi altissimi dopo l’intervallo complice il cambio di modulo di Simone Inzaghi (4-3-2-1 offensivo) e il clamoroso 2-0 sprecato da De Silvestri solo dinanzi a Strakosha. Sul ribaltamento di fronte è Milinkovic-Savic ad inventarsi il gol dell’1-1, prodezza dalla distanza col destro che non lascia scampo a Sirigu. Lazio che alza l’intensità, sbatte sul muro eretto da Mazzarri ma trema sul solito De Silvestri: prima è determinante la deviazione di Luiz Felipe, poi è il 2° palo di giornata a negargli il gol dell’ex. Finale nervosissimo con le espulsioni dirette di Marusic (proteste) e Meité (manata ad Acerbi) oltre all’elenco degli ammoniti che sale a quota 8. Solo il fischio finale di Irrati archivia la battaglia dell’Olimpico con un punto per parte prima della sosta.