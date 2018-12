Un gol pesantissimo che regala al Milan il ritorno al successo in campionato, una rete che permette ai rossoneri di compiere un importante balzo in avanti in classifica, con il quarto posto adesso occupato dalla Lazio distante solo un punto. Gonzalo Higuain torna a segnare e lo fa in uno dei momenti più delicati della sua carriera: "E' un gol importante, sono tre punti fondamentali. E' normale che la gente si aspetta qualcosa di più da me, sono venuto per questo e perché credo in questo progetto", le parole rilasciate dall'attaccante argentino a Dazn subito dopo il match vinto sulla Spal per 2-1. Il Pipita commenta poi così l'abbraccio con l'allenatore rossonero durante l'esultanza: "Gattuso mi ha dato sempre il suo supporto. La Supercoppa è una partita importante, è il primo trofeo della stagione e speriamo di vincerla", ha concluso Higuain.