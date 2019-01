Blaise Matuidi ha tracciato il bilancio del suo 2018, intervistato in esclusiva da Sky Sport. Tra i successi ottenuti con la Juventus e con la propria nazionale, non poteva che essere un’annata molto positiva. “È stato un anno incredibile, un anno che non potrò mai dimenticare. Ho realizzato dei sogni che avevo fin da bambino. Sono arrivato alla Juventus, una delle grandi d'Europa e del mondo, sono contento di aver vinto i primi titoli con questa squadra. È stato un anno magnifico” ha detto il centrocampista. E nel 2019 conta di raggiungere un nuovo traguardo: “La Champions League è un obiettivo importante per noi, siamo una squadra di grandi giocatori, tutti campioni, e i campioni devono puntare all'obiettivo più importante, che è la Champions. Sappiamo che non siamo gli unici a volerla vincere e che sarà difficile”.