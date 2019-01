Molte delle restrizioni contro le donne sono state eliminate, qualcosa in Arabia Saudita sta cambiando. Una trasformazione che però è solo all’inizio. C’è molto da fare, ma tra chi vive e lavora a Gedda come le due donne intervistate per questo Speciale, c’è ottimismo. La scelta della sede della Supercoppa ha fatto parlare molto in questi giorni, un evento a cui le donne arabe potranno assistere, anche se per loro ci saranno settori dedicati. Potranno andare allo stadio accompagnate o anche da sole.

Leila Hafiz, è italo-araba, papà saudita e mamma italiana e racconta il momento delle donne in Arabia. “Limitazioni sì, ma rispetto allo zero di prima lo considera un passo avanti”. Uno dei giorni più belli della sua vita è stato quando, a 16 anni, il padre l’ha lasciata uscire per la prima volta da sola con le sue amiche per un caffè. “Per me è stato un incredibile momento di libertà”. Perché allora era impensabile che una donna guidasse o potesse andare allo stadio. “Oggi le donne aprono aziende e le gestiscono. Assistere a questi cambiamenti per me è qualcosa di bellissimo”.