Serve buonsenso

"Ognuno deve fare la sua parte, dai calciatori ai dirigenti che devono essere più accorti nelle dichiarazioni, evitando di accendere gli animi. Ma anche noi addetti alla sicurezza, utilizzando maggior buon senso. Sulla repressione della violenza non bisogna avere pietà, ma su alcune situazioni, come ad esempio su certi striscioni, a meno che non incitino all'odio e alla violenza, si può essere meno rigidi". Le parole del capo della Polizia Franco Gabrielli che sul tema steward ha le idee precise. "Sono assolutamente contrario al fatto che gli steward diventino poliziotti. In questo caso non avremmo capito la loro mission. Attribuire agli steward funzioni di guardie giurate , o di ufficiali" significherebbe reintrodurre all'interno dello stadio una polarità dalla quale stiamo cercando di affrancarci".