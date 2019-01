Il Milan si allena in vista della sfida di Supercoppa italiana contro la Juventus in programma tra due giorni a Gedda. Lavoro ma anche tanto buonumore nel gruppo rossonero con Gonzalo Higuain protagonista assoluto. Durante il torello il Pipita ha letteralmente falciato da dietro il suo allenatore Rino Gattuso, tra le risate dei compagni di squadra. Nonostante le insistenti voci di mercato intorno all'attaccante argentino, l'avvicinamento alla Supercoppa procede con serenità sia per il Pipita, sia per tutto il resto del gruppo rossonero. Martedì, alla vigilia della sfida contro la Juventus, il Milan svolgerà alle 16.30 (ora italiana) la rifinitura presso l'Al Ittihad FC, mentre alle 19.00 (ora italiana) è in programma la conferenza stampa al King Abdullah Sports City Stadium dell'allenatore Gennaro Gattuso e del capitano Alessio Romagnoli.