Tutto è pronto per la 31esima edizione della Supercoppa Italiana. Di fronte - calcio d’inizio mercoledì 16 alle 18.30 - ci saranno Juventus e Milan, la vincitrice dello scorso campionato e della passata Coppa Italia contro la seconda classificata proprio in Coppa. Una sfida importante, che consegnerà nelle mani di una delle due squadre il primo trofeo della stagione.

Dove e quando si gioca la Supercoppa Italiana?

Il match di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan si giocherà mercoledì 16 dicembre, calcio d’inizio alle ore 18.30. La gara si terrà in Arabia Saudita, nel King Abdullah Stadium di Gedda.

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

La storia delle due squadre in Supercoppa Italiana è simile: entrambe, infatti, ne hanno vinte 7 nella loro storia e sono coloro le quali hanno più volte giocato questa gara (13 Juventus, 10 Milan) dall’anno della sua inaugurazione, nel 1988. Non è neppure una novità una finale tra bianconeri e rossoneri: sono state infatti in totale 9 quelle giocate una contro l’altra dalle due squadre in tutte le competizioni: nel parziale è avanti la Juve, che ne ha vinte cinque, tre invece i trionfi del Milan. Quattro di queste sono terminate ai calci di rigore, che vedono i rossoneri favoriti (3-1). Sarà il terzo Juve-Milan in Supercoppa: i bianconeri hanno vinto la prima nel 2003 in New Jersey; per i rossoneri, invece, vittoria nel 2016 a Doha.

Le curiosità della Supercoppa Italiana

Per la decima volta nella storia la Supercoppa Italiana verrà disputata all’estero: sarà l’esordio in Arabia Saudita (Gedda). La prima volta fu nel 1993 (Milan-Torino 1-0) negli Stati Uniti. Curioso come nelle ultime 15 edizioni della Supercoppa la partita sia andata ai tempi supplementari, mentre nelle prime 15 solo una volta si era arrivati al pareggio dopo i 90 minuti regolamentari. La Juventus è anche l’unica squadra ad aver trionfato in questa competizione in qualsiasi continente in cui si è giocato (Europa, Asia e America). Nella storia, per 21 volte la Supercoppa Italiana è stata vinta dalla detentrice dello Scudetto (che in cinque casi aera anche reduce da vittoria in Coppa Italia), 7 volte invece ha vinto la squadra che si era aggiudicata la coppa nazionale. La prima a riuscirci fu la Fiorentina nel 1996 (2-1 contro il Milan Campione d’Italia).

Come stanno Juventus e Milan

Reduci entrambe dalle rispettive sfide di Coppa Italia, Juventus e Milan hanno cominciato nel migliore dei modi il 2019: i bianconeri si sono infatti imposti per 2-0 sul Bologna, mentre i rossoneri sono riusciti a battere con lo stesso punteggio la Sampdoria, trionfando però solo ai supplementari. In campionato le squadre di Allegri e Gattuso sono distanti 22 punti: prima la Juve, quinto il Milan. Il giocatore più atteso è chiaramente Cristiano Ronaldo, alla sua prima Supercoppa Italiana della carriera: il portoghese ha segnato 16 gol in 23 finali in carriera in tutte le competizioni tra Real Madrid e Manchester United. Dall’altra grande curiosità per vedere all’opera Gonzalo Higuain (che in bianconero ha segnato 2 gol in Supercoppa), che nell’ultimo match di campionato contro la Juventus è stato espulso. Rossoneri saranno senza Suso, squalificato: con lo spagnolo in campo il Milan ha vinto il 46% delle partite in tutte le competizioni, senza la percentuale di successi scende al 33%.