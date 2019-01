L'allenatore nerazzurro alla vigilia della gara contro il Sassuolo: "Il fatto che i neroverdi siano stati una bestia nera negli ultimi anni è una motivazione in più, negli ultimi confronti non siamo stati all'altezza. Dobbiamo trovare continuità, bisogna crescere anche in questo. Vogliamo raggiungere il Napoli e vincere un trofeo. Le voci sui rinnovi? Non c'è nessuna confusione, i giocatori stanno mostrando grande professionalità. Siamo abituati al mercato e a quello che causa. Nainggolan? È dispiaciuto e disturbato da quello che è successo, sta lavorando per tornare al top". E sul razzismo: "La società ha lanciato un bel messaggio, sono sicuro che si accoderanno in tanti"

