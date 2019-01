Calciomercato, tutte le trattative del 18 gennaio

Psg, Rabiot si allena con le riserve. Tuchel si dissocia

Secondo quanto riferisce L’Equipe, Adrien Rabiot si è allenato con la squadra riserve. In “lotta” contro il Psg per la sua decisione di non firmare il rinnovo di contratto, che scade a giugno, è vicinissimo al Barcelona. Il giocatore non è partito per il Tour in Qatar per motivi di famiglia. L’allenatore Thomas Tuchel ha commentato così in conferenza stampa: “Devo preparare la mia squadra per Guingamp e sarà una squadra senza Adrien Rabiot. Rispetto le decisioni del club. E questa è una decisione del club”, ha sottolineato.