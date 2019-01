Non sarà il Tiqui-taca tanto caro a Pep Guardiola il marchio di fabbrica della Juventus stagione 2018/2019, ma di certo il primato centrato dalla squadra di Max Allegri riceverà gli apprezzamenti dell'attuale allenatore del Manchester City e di tutti gli amanti del genere. La rete realizzata da Emre Can contro il Chievo Verona (quella del momentaneo 2-0, il match si è poi concluso 3-0 a favore dei bianconeri) è arrivata, infatti, dopo una sequenza di 29 passaggi consecutivi. Un record in Serie A. Nessuna squadra ne ha effettuati di più per andare in rete fino a questo momento della stagione nel campionato italiano. Azione iniziata da lontano e conclusa dal centrocampista tedesco con un preciso tocco di destro che non ha lasciato scampo a Sorrentino. Continua dunque la marcia straordinaria della Juventus in campionato, con la squadra allenata da Max Allegri prima in classifica a quota 56 punti dopo 20 partite disputare. Numeri davvero incredibili, arricchiti dall’ennesimo record ottenuto contro il Chievo proprio in occasione della rete di Emre Can.