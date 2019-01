Genoa-Milan: Piatek non è allo stadio. Perinetti: "A fine partita ci aggiorniamo"

A Marassi è iniziata Genoa-Milan, con Piatek squalificato. L'attaccante polacco, a un passo dal trasferimento in rossonero, non è presente nemmeno in tribuna (dove invece c'è Gattuso) per seguire la sfida tra il suo passato e quello che al 99% sarà il suo futuro. Le parole del ds del Genoa Perinetti, nell'immediato pre-partita, hanno lasciato intendere che la trattativa è giunta quasi al capolinea: "A fine partita avremo possibilità di aggiornarci col Milan per vedere se la trattativa possa concludersi o meno. Ci sono dei presupposti, noi abbiamo una scelta difficile: potremmo perdere un giocatore importante, ma se non lo accontentiamo poi che giocatore rimane qui? È la stessa situazione che sta vivendo il Milan con Higuain. Mancano ancora dei dettagli".