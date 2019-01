Francesco Acerbi, un vero e proprio highlander. Che però sarà costretto ad interrompere la sua striscia di partite giocate dal primo minuto consecutivamente. Si fermerà a 149, perché salterà la gara tra Lazio e Juventus dopo il cartellino rosso rimediato nella scorsa sfida contro il Napoli per doppia ammonizione. “Dispiace saltare un match importante come la Juventus. Ma la vita mi ha insegnato a rialzarmi e lo farò anche questa volta. Domenica, insieme ai tifosi, sarò il dodicesimo uomo in campo” ha scritto il difensore biancoceleste su Instagram. Centinaia di tifosi, dunque, ne hanno così approfittato per invitare il giocatore in curva. E ad uno di questi Acerbi ha anche risposto “Non mi piace autoinvitarmi”, ricevendo però ovviamente tutte le rassicurazioni del caso. Da vedere, dunque, se il difensore accetterà la proposta.

Il record resta di Zanetti

L’assenza obbligata per Lazio – Juventus impedirà ad Acerbi di raggiungere Javier Zanetti che detiene il record di presenze consecutive dal primo minuto con 162, contando sia il campionato che le altre competizioni. La striscia di Acerbi è cominciata nell’ottobre 2015 per concludersi dopo la partita col Napoli di gennaio 2019, mentre quella dell’ex capitano dell’Inter iniziò nell’ottobre 2006 per arrestarsi nel dicembre 2009.