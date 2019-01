È un Simone Inzaghi amareggiat quello che commenta la sconfitta della Lazio sul campo del Napoli, nella prima giornata di ritorno di Serie A. I biancocelesti, in un primo tempo approcciato passivamente, subiscono l’uno-due da Callejon e Milik e nel secondo tempo provano a riaprirla con Immobile. L’espulsione per doppio giallo di Acerbi, però, complica i piani di Inzaghi: proprio da questo episodio parte l’analisi dell’allenatore a Sky Calcio Club: “Il Napoli ha fatto meglio di noi e ha meritato di vincere, però la prima ammonizione di Acerbi non c’era sicuramente: Callejon si ferma e lo aspetta. Così come la seconda, perché prima Acerbi tocca la palla. Ultimamente alcuni episodi ci vanno male, dispiace perché eravamo sotto di un gol a 20’ minuti dalla fine e in parità numerica ce la saremmo sicuramente giocata. Con Rocchi – aggiunge Inzaghi – siamo sfortunati, lui è un arbitro internazionale e ha tutto il mio rispetto, ma stasera nessuna delle due ammonizioni mi va bene. Detto questo, ripeto che il Napoli ha fatto meglio di noi e ha meritato di vincere”.

"Ecco perché ho sostituito Milinkovic"

Inzaghi commenta poi alcuni aspetti tattici della gara, tra cui un primo tempo non certo all’altezza: “I primi 10’ non avevamo fatto male e avevamo creato una clamorosa occasione con Milinkovic, poi però ci siamo abbassati parecchio e il Napoli ha giocato molto bene tecnicamente. Avevamo preparato delle cose che però nel primo tempo non ci sono venute”. Infine, l’allenatore biancoceleste si sofferma sui singoli, Correa e Milinkovic su tutti: “Correa è una risorsa per noi, le ultime partite le aveva giocate tutte. La sostituzione di Sergej? Era già ammonito e mancavano pochi minuti – conclude – settimana prossima abbiamo una partita importante contro la Juventus e poi volevo rimanere in nove”.