A due giorni dall’inizio della 21^ giornata del campionato di Serie A, l’Associazione Italiana Arbitri ha diramato l’elenco delle designazioni per il prossimo turno. Due le partite cerchiate in rosso: l’anticipo del sabato sera tra Milan e Napoli e il posticipo della domenica sera, tra Lazio e Juventus. La sfida di San Siro è stata assegnata a Daniele Doveri di Roma 1, arbitro internazionale dallo scorso anno. In stagione, al direttore di gara romano è stato affidato il derby di Genova ed è stato scelto per dirigere quello di Salonicco nel campionato greco. Per la prima volta in questo campionato, dirigerà uno scontro diretto tra le prime quattro in classifica. Al VAR ci sarà Giacomelli di Trieste con l’AVAR Paganessi; completano la squadra arbitrale gli assistenti Peretti e Vuoto e il quarto uomo Fourneau. Per quanto riguarda l’incontro dell’Olimpico di Roma, l’arbitro designato è Marco Guida di Torre Annunziata, internazionale dal 2014, sempre in maggiore ascesa nelle gerarchie di Nicola Rizzoli nonostante una prestazione non impeccabile come VAR nella Supercoppa Italiana dello scorso 16 gennaio. In quest’anno calcistico ha già diretto i derby di Milano e di Torino, oltre alle due designazioni in Europa League e una in Nations League. Ad assisterlo in sala video ci sarà Gianluca Aureliano di Bologna, uno degli arbitri più esperti di CAN B, che in stagione ha diretto una sola partita di Serie A (Chievo – Sassuolo 0-2, dello scorso 4 novembre), con Del Giovane in qualità di AVAR; gli assistenti di linea saranno Carbone e Di Liberatore, il quarto uomo sarà Abbattista.

Le altre designazioni

L’imminente turno di campionato ha altre sfide delicate, che hanno richiesto l’impiego di arbitri di spessore. È questo, ad esempio, il caso dello scontro salvezza tra Bologna e Frosinone, che ha convinto il designatore Rizzoli ad affidarsi a Luca Banti, reduce da qualche errore di troppo in Supercoppa Italiana. Sarà un’occasione di riscatto anche per Pairetto, che al Dall’Ara sarà al VAR, dopo una prestazione poco positiva (più per la direzione nel complesso che per le scelte sui singoli episodi) in Inter – Sassuolo. In Torino – Inter fischierà Maresca di Napoli, con Mazzoleni (Bergamo) in sala video, mentre a Bergamo per Atalanta – Roma è stato scelto Calvarese di Teramo, con l’internazionale Di Bello (Brindisi) al VAR. Completano il quadro delle designazioni Chiffi per Chievo – Fiorentina, La Penna per Empoli – Genoa, Abisso per Parma – Spal, Massa per Sampdoria – Udinese e Irrati per Sassuolo – Cagliari. Turno di riposo per Rocchi, dopo un’insolita direzione negativa in Napoli – Lazio della scorsa giornata di campionato, a differenza di Manganiello che era VAR in quella gara e ha anche lui diverse responsabilità sulle espulsioni mancate: sarà nuovamente in sala video, stavolta per la gara tra Parma e Spal.

L’elenco completo

ATALANTA – ROMA domenica ore 15

Calvarese di Teramo

PASSERI – MANGANELLI

IV: GIUA

VAR: DI BELLO

AVAR: BINDONI

BOLOGNA – FROSINONE domenica ore 15

Banti di Livorno

POSADO – TOLFO

IV: GHERSINI

VAR: PAIRETTO

AVAR: LIBERTI

CHIEVO – FIORENTINA domenica ore 12:30

Chiffi di Padova

PRETI – FIORE

IV: DIONISI

VAR: SERRA

AVAR: DE MEO

EMPOLI – GENOA lunedì ore 20:30

La Penna di Roma 1

GORI – BRESMES

IV: MINELLI

VAR: NASCA

AVAR: TASSO

LAZIO – JUVENTUS domenica ore 20:30

Guida di Torre Annunziata

CARBONE – DI LIBERATORE

IV: ABBATTISTA

VAR: AURELIANO

AVAR: DEL GIOVANE

MILAN – NAPOLI sabato ore 20:30

Doveri di Roma 1

PERETTI – VUOTO

IV: FOURNEAU

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PAGANESSI

PARMA – SPAL domenica ore 15

Abisso di Palermo

VIVENZI – RANGHETTI

IV: BARONI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: LO CICERO

SAMPDORIA – UDINESE sabato ore 18

Massa di Imperia

PRENNA – PAGLIARDINI

IV: PILLITTERI

VAR: PASQUA

AVAR: MARRAZZO

SASSUOLO – CAGLIARI sabato ore 15

Irrati di Pistoia

DI IORIO – VECCHI

IV: GUCCINI

VAR: FABBRI

AVAR: DI VUOLO

TORINO – INTER domenica ore 18

Maresca di Napoli

VALERIANI – SCHENONE

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONDIN