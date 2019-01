Un video per dire no al razzismo, con protagonista il capitano Alessio Romagnoli. È questa l’iniziativa lanciata dal Milan in occasione della partita che i rossoneri giocheranno sabato 26 gennaio a San Siro contro il Napoli, ad un mese esatto di distanza dai fatti di Inter-Napoli. "Passione e rispetto sono le parole chiave che il Milan, attraverso il suo Capitano, vuole trasmettere ai propri tifosi e a tutto il mondo del calcio" – si legge nel comunicato emesso dalla società rossonera. Una forte presa di posizione, un messaggio per scongiurare qualsiasi possibilità che i fatti di un mese fa possano ripetersi. "Alessio Romagnoli scende in campo per dire no a ogni forma di razzismo. Rispetto per tutti. Sempre. Il Club rossonero – prosegue il comunicato – con un video che verrà diffuso domani mattina a partire dalle ore 9 su tutte le proprie piattaforme social e che sarà proiettato sui maxi schermi di San Siro nel warm up prima di Milan-Napoli, vuole dare un segnale forte e concreto contro le discriminazioni, sia in campo che fuori".

Il messaggio

Il messaggio che verrà proclamato da Romagnoli, diventato capitano del Milan dopo la partenza di Bonucci, sarà questo: "I colori del Milan esprimono passione, agonismo e rispetto degli avversari. I nostri colori devono unire, non dividere. E allora, questa sera a San Siro tutti uniti per il Milan. Ma, ogni giorno la partita da vincere, tutti insieme, è contro il razzismo. Rispetto. Per tutti. Sempre". Lo stesso Gattuso, nella conferenza stampa di vigilia, ha dichiarato a tal proposito: "Il pubblico di San Siro ha sempre applaudito i grandi campioni e Koulibaly lo è. Mi aspetto che accadrà questo, il nostro è un pubblico maturo. Se dovesse succedere altro, credo che i 60.000 applaudiranno per coprire il gesto di pochi imbecilli".