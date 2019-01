Milan-Napoli, le chiavi tattiche della sfida

Dopo aver battuto 2-1 la Lazio, il calendario mette di fronte al Napoli un’altra pretendente al quarto posto: il Milan, che attualmente occupa proprio l’ultima posizione utile a qualificarsi in Champions League. Con un margine di sicurezza di 14 punti sul quinto posto della Roma, e la Juventus distante 9 punti, il campionato della squadra di Carlo Ancelotti resta sospeso tra il quasi certo raggiungimento della qualificazione in Champions League e le minime velleità di tenere aperta la lotta scudetto, visto il rendimento eccezionale della Juve.

Arrivato a metà campionato, il Napoli non sembra quindi avere grosse pressioni, se non quella di consolidare il secondo posto, mentre il Milan è impegnato in una lotta che si preannuncia lunga e complicata, considerata la quantità di squadre che si stanno giocando il quarto posto. I punti in palio a San Siro, insomma, sembrano più pesanti per la squadra di Gennaro Gattuso che per gli azzurri.

Quale centrocampo schiererà il Napoli

La vittoria contro la Lazio nell’ultima giornata ha mostrato innanzitutto la profondità della rosa del Napoli, capace di far fronte alle assenze di giocatori fondamentali come Koulibaly, Allan, Hamsik e Insigne. Contro il Milan dovrebbero rientrare Koulibaly e Insigne, mentre è più incerta la situazione di Hamsik, che ha recuperato dall’infortunio ma potrebbe iniziare dalla panchina. Allan, invece, è stato escluso dai convocati dopo una settimana in cui si è parlato molto di una sua possibile cessione al Paris Saint-Germain. «Non lo convoco, ma resta qui», ha assicurato Ancelotti in conferenza stampa.

Senza Allan, che all’andata aveva giocato una grandissima partita sia dal punto di vista difensivo che della creatività, il centrocampo del Napoli perde in forza fisica e nella capacità di recuperare la palla, aspetto in cui il brasiliano è tra i migliori giocatori del campionato. Il più indicato ad aggiungere fisicità al centrocampo azzurro è Diawara, teoricamente il sostituto di Hamsik, ma che potrebbe giocare in coppia con lo slovacco o con Fabián Ruiz, come ha fatto contro la Lazio. Diawara sarebbe l’equilibratore che permette ai compagni di alzarsi e giocare tra le linee come prevede l’ormai collaudato sistema fluido di Ancelotti. La manovra del Napoli poggia infatti sulle combinazioni interne tra centrocampo e trequarti, e Diawara potrebbe occuparsi di stabilizzare le transizioni a palla persa, oltre a garantire buona qualità nei passaggi dietro il centrocampo avversario.