Chiamatelo Quagliare...cord. Perché oggi ha equagliato Gabriel Omar Batistuta come record di gol segnati consecutivamente in Serie A: Fabio Quagliarella punge anche contro l'Udinese (doppietta su calcio di rigore) ed entra nella storia. Lui e Batigol sono riusciti a segnare per 11 partite di fila, un record che ha resistito a 24 anni di grandi cannonieri come Sheva, Del Piero, Totti, Inzaghi, Vieri, Ibrahimovic, Di Natale, Higuain e tanti altri.

Quagliarella come Batistuta

Quagliarella ci è riuscito a 35 anni, mentre Batistuta ne aveva 25: è la stagione 1994/95, il "Re Leone" segna consecutivamente dalla prima all'undicesima giornata (13 reti), interrompendo la sua cavalcata contro la Juventus il 4 dicembre del 1994. Da quel giorno nessuno è riuscito ad imitarlo, finché non è arrivato Quagliarella, che ora potrà addirittura battere il suo record al San Paolo contro il Napoli, nella prossima giornata. L'attaccante della Sampdoria - 16 reti in Serie A, due in più di Zapata e Cristiano Ronaldo - ha iniziato la sua serie il 28 ottobre 2018 contro il Milan. Poi Torino, Genoa, Bologna (doppietta), Lazio, Parma, Empoli, Chievo, Juventus, Fiorentina (altra doppietta) e infine Udinese, la terza doppietta che stavolta 'batte' anche Batistuta: l'argentino si era fermato a 2. Infinito.