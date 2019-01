Perché venire qui? Che idea di Bologna hai?

Sono stato qui tanti anni fa e si sta benissimo, la mia famiglia ha avuto molto piacere nel tornare qui. La gente è molto gentile. Io sono stato molto bene, nonostante le incomprensioni che ci furono. Mi è rimasto un bel ricordo della città e della società. La mia idea iniziale era quella di andare all'estero, negli ultimi 6 mesi avevo avuto proposte dall'Italia per cominciare la stagione. Alla fine è arrivata questa proposta e avevo tanta voglia di lavorare. Sono convinto che questa squadra si possa salvare. È molto difficile ma sono fiducioso e ne sono certo. Ho parlato con la squadra, bisogna fare tutto in fretta: ho chiesto grande disponibilità e concentrazione per mettere subito in pratica ciò che dico loro. Con l'ultima partita è stato toccato il fondo e ora possiamo solo crescere. Dobbiamo restare sereni e fare le cose per bene, infondere fiducia e coraggio perché a me piace giocare per vincere e mai per non perdere. Voglio un rapporto leale con i miei giocatori. Il primo passo è stato fatto, ora bisognerà lavorare gradualmente giorno per giorno. Ho spiegato loro ciò che mi aspetto. Le mie squadre devono avere coraggio, giocare allo stesso modo contro qualsiasi avversario. Dobbiamo preoccuparci molto più di noi che dell'avversario, essere molto più aggressivi e spostare il baricentro 20-25 metri più avanti. Tutti devono sacrificarsi. Lavoriamo, sono fiducioso.