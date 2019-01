Allarme Chiellini. Al 27' della sfida di Coppa Italia tra l'Atalanta e la Juventus il difensore della Nazionale ha chiesto il cambio per un fastidio al polpaccio destro ed è stato sostituito da Joao Cancelo. Il giocatore si sarebbe fermato appena avvertito il dolore, uscendo dal campo in via precauzionale. "Conoscendolo bene, non mi pare nulla di grave", ha detto a Sky Sport in serata il suo agente, Davide Lippi. Si teme però un'elongazione, un problema che non metterebbe in pericolo la presenza del centrale per la sfida di Champions League con l'Atletico Madrid del 20 febbraio ma che potrebbe tenerlo a riposo per circa 15 giorni. Se ne saprà di più domani, dopo gli esami strumentali di rito.

Juve: è emergenza difesa

L'infortunio di Chiellini arriva pochi giorni dopo il problema alla caviglia di Bonucci, che terrà fuori l'ex Milan al per un mese. A questo punto, con Barzagli out da tempo, restano a disposizione Daniele Rugani e il neo-acquisto Martin Caceres. Per questo la Juve potrebbe muoversi negli ultimi giorni di mercato: Bruno Alves e Vida sono nella lista di Paratici e della dirigenza bianconera.