Inter-Bologna, le probabili formazioni

L’Inter torna a San Siro dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia, subita ai calci di rigore contro la Lazio. Per i nerazzurri, ancora a caccia della prima vittoria in questo girone di ritorno, ci sarà da affrontare la prova Bologna. E sarà un Bologna "nuovo", visto che i rossoblù giocheranno la prima partita con Sinisa Mihajlovic in panchina, dopo l’esonero di Pippo Inzaghi. Spalletti dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla partita di giovedì, ma anche a quanto visto contro il Torino nello scorso turno di campionato. La novità più importante potrebbe essere il rientro di Perisic nel tridente offensivo, dopo le tante voci di mercato degli ultimi giorni. E a proposito di mercato, pronta una maglia da titolare per il nuovo acquisto Cedric Soares, che ha già esordito contro la Lazio, peraltro calciando (e segnando) uno dei rigori. Per quanto riguarda il Bologna, anche Mihajlovic apporterà alcune modifiche agli undici che hanno perso contro il Frosinone: potrebbe essere Destro a trovare un posto al centro dell’attacco, con Orsolini e Palacio.

La probabile formazione dell’Inter

Luciano Spalletti sembra intenzionato a cambiare modulo e uomini rispetto alle ultime due partite giocate dall’Inter: se a Torino, in campionato, si era vista una difesa a 3 e la coppia d’attacco Icardi-Lautaro, contro il Bologna i nerazzurri dovrebbero tornare a 4 dietro come già visto in Coppa Italia, ma con il nuovo arrivato Cedric in vantaggio su D’Ambrosio. In porta Handanovic, dunque il portoghese a destra, coppia centrale che dovrebbe essere formata da Miranda e Skriniar e Asamoah a sinistra. Probabile centrocampo a tre, con Brozovic centrale e Joao Mario-Nainggolan mezzali. Complici la squalifica di Politano e l’infortunio di Keita, in attacco potrebbe rivedersi Perisic a sinistra con Candreva a destra e Icardi centrale.

Inter (4-3-3): Handanovic; Cederic, Skriniar, Miranda, Asamoah; Joao Mario, Brozovic, Nainggolan; Candreva, Icardi, Perisic. All. Spalletti

La probabile formazione del Bologna

Alcune novità anche nel primo Bologna targato Sinisa Mihajloic. Novità sì, ma senza troppi stravolgimenti rispetto all’ultimo Bologna di Inzaghi: Skorupski tra i pali, in difesa Calabresi prenderà il posto dello squalificato Mattiello, così come il nuovo arrivato Lyanco sostituirà Helander, anch’egli squalificato. Danilo e Dijks completeranno la linea a 4. A centrocampo probabile conferma per il trio Poli-Pulgar, Soriano, mentre in attacco la novità più importante potrebbe essere una maglia da titolare per Mattia Destro, con Palacio spostato sulla sinistra a differenza di quanto visto contro il Frosinone e Orsolini a destra. A farne le spese, dunque, dovrebbe essere Sansone.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Destro, Palacio. All. Mihajlovic