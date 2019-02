Il ricordo dei compagni, del suo allenatore e degli amici di Davide

"Quando penso a lui- spiega Gigi Buffon- e mi capita spesso, mi viene sempre il buon umore e mi viene sempre la fiducia. Fiducia che il mondo possa essere migliore, cambiato da persone che hanno le sue caratteristiche. Quindi per me rivederlo nei miei pensieri, quando succede, è sempre una carezza all’anima.

"Non è che io e ragazzi abbiamo ancora superato questo dolore - ammette Stefano Pioli- perché tutto ruotava attorno a Davide. Però dopo quello che è successo io sono migliorato come uomo e come allenatore.

"Questa vicenda di Davide, questo dramma umano, ci insegna che la vita va vissuta con entusiasmo con gioia, apprezzando tutto quello che ogni giorno ci viene donato". Le parole dell'allenaore della Juventus, Max Allegri. "La cosa che veramente mi addolora è che Davide stava diventando uomo e sarebbe stato un grande esempio per i ragazzi del futuro.

"A volte mi capita di pensare a lui quando gioco con mia figlia, all’idea che purtroppo Vittoria, la figlia di Davide, non potrà avere quella fortuna". Le parole del compagno in azzurro Giorgio Chiellini. "E’ una cosa che mi tocca, perché le nostre bambine erano un argomento frequente in ritiro con la nazionale, una cosa che avevamo in comune e ci legava ancora di più".

"Era ragazzo veramente genuino, scherzavamo tanto e a volte lo prendevo in giro perché non sembrava neanche un calciatore. Difficile trovare uno come lui nell’ambiente, piacevole incontrare persone di questo calibro". Il ritratto che ne fa Andrea Ranocchia.

"Chiaro che su un fatto così continui a ragionarci - l'ammissione di Radja Nainggolan- e poi c’è stata una causa lunga, i genitori giustamente cercano un colpevole o vogliono avere una verità diversa da quella che hanno sentito. Una risposta bisogna darla alla famiglia. Una risposta che ancora fino ad oggi non è stata data".

