Sono le 11.49 di domenica 4 marzo 2018. Sul sito ufficiale del club viola compare il comunicato che nessuno avrebbe mai voluto leggere: "Fiorentina sconvolta per la scomparsa del suo capitano". Davide Astori, 31 anni, una moglie e una figlia. Un esempio di correttezza e lealtà sportiva. Bandiera e simbolo della squadra per cui portava la fascia al braccio. Un campione che, a un anno di distanza, lascia un vuoto ancora e per sempre incolmabile. La notizia, lo choc di tutto il mondo del pallone e non, le prime ipotesi e l'autopsia, le ulteriori perizie e gli esperti chiamati in causa: cos'è successo nella notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo e nell'ultimo anno di indagini?

La ricostruzione

Sono le 23.30 di sabato 3 marzo. Il giorno dopo per la Fiorentina è in programma la partita di campionato contro l'Udinese alla Dacia Arena. Una trasferta come tante, coi viola alloggiati all'hotel La' di Moret. Il capitano Davide Astori dorme da solo nella propria stanza, ma fino a poco prima della mezzanotte è insieme a Marco Sportiello: i due giocano alla PlayStation, poi il numero 13 torna in camera. Stava bene, senza nessun dubbio: "Hai dimenticato le scarpe qui" - gli scrive il portiere dei viola. "Tienile, le prendo domattina" - la risposta di Astori; ma il giorno dopo sarà quello della tragedia, e di un calcio che si sveglia sotto choc. Astori non c'è al consueto ritrovo delle 9.30 per colazione, lui che di solito era puntualissimo. Si entra in stanza per controllare, ma per Davide non c'è più niente da fare. La prima ipotesi è "un arresto cardiocircolatorio per cause naturali", come dichiara il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo. Immediatamente informati i familiari. Poi il comunicato ufficiale. Al primo rinvio di Genoa-Cagliari delle 12.30 seguiranno tutti gli altri, in A e in B. I messaggi di cordoglio sono infiniti. Alle 12.55 arrivano le forze dell'ordine nell'hotel di Udine. Pochi minuti dopo parla l'addetto stampa dei viola: "C'è un termine fissato per la colazione, entro le 9.30. Ma non essendo arrivato entro il termine ultimo, lui che di solito era uno dei primi, sono andati a controllare in stanza. Dormiva da solo, le cause non sono ancora note". Alle 14.10 la salma di Davide Astori viene portata all'ospedale di Santa Maria della Misericordia, dove, il martedì successivo, verrà effettuata l'autopsia dall'anatomopatologo Carlo Moreschi e dal professore dell'Università di Padova Gaetano Thiene, direttore del Centro di patologia vascolare, con specifica competenza in materia.