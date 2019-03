Amore sardo

La Cremonese resta in C, mentre Astori procede a passo spedito e realizza un altro grande obiettivo della sua carriera. Il promettente giovane difensore viene, infatti, ingaggiato dal Cagliari che compra per 1.2 milioni la metà del cartellino dal Milan (rinnovando la comproprietà altre due volte prima di riscattarlo definitivamente nell’estate del 2011). E il 14 settembre 2008, nella 2^ giornata di campionato in casa del Siena, Astori fa il suo debutto in Serie A, subentrando al 53’ al posto di Canini. Le premesse sono più che buone, ma nella prima stagione fatica a imporsi tra i titolari. Il difensore, però, non fa una piega. Continua a lavorare in silenzio e con assoluta professionalità, trovando il debutto dal primo minuto – nel match contro la Sampdoria – in una posizione per lui inedita, quella di terzino sinistro. Segnale che mostra lo spirito di adattabilità e sacrificio di un 21enne in rampa di lancio. Il primo anno si chiude con 10 gettoni nel massimo campionato ed è solo il prologo di una crescita che, da quel momento in poi, non conosce freni. Dalla stagione 2009-10, infatti, Astori diventa un punto fermo della difesa sarda e il suo nome inizia a comparire sul taccuino dei principali club italiani. In quest’anno magico, che lo consacra definitivamente nel calcio che conta, il classe ’87 realizza anche le prime reti in A e la sua prima vittima, caso del destino, è proprio la Fiorentina. Il posto in mezzo alla retroguardia rossoblù non glielo toglie più nessuno e il giocatore è ormai un idolo del popolo sardo. La personalità e la costanza di rendimento vengono premiati con la fascia di capitano che Astori con indossa con orgoglio e partecipazione, senza mai tirarsi indietro. Neanche la frattura al perone, subita contro il Napoli nell’ottobre 2011, riesce a buttarlo giù. Il ragazzo di San Giovanni Bianco lavora duro e due mesi dopo è di nuovo in campo. L’amore reciproco tra Astori e il Cagliari non è in discussione, ma il suo talento merita di misurarsi in palcoscenici ancora più importanti. E così, dopo 6 splendide stagioni e 179 partite in maglia rossoblù, finisce la sua avventura in Sardegna.