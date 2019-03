Marco Guida può essere definito a tutti gli effetti “l’arbitro dei derby”. Perché è al direttore di gara di Torre Annunziata che Nicola Rizzoli ha affidato la partita tra Milan e Inter, proprio come all’andata. Non solo: Guida ha anche diretto Torino – Juventus nel girone d’andata. Insomma, per le stracittadine il designatore non ha dubbi. È una stagione che nel complesso si sta confermando molto positiva per l’arbitro campano, diventato internazionale nel 2014. La sua squadra sarà composta dagli assistenti di linea Passeri e Carbone, con Fabbri (altro arbitro FIFA, nominato quest'anno) a fare da quarto uomo; al VAR ci sarà Calvarese, assistito da Vivenzi. Spicca nell’elenco delle designazioni della 28^ giornata quella per Sassuolo – Sampdoria: arbitrerà Federico Dionisi della sezione di L’Aquila. Un traguardo storico per la sua sezione, dal momento che sarà il primo direttore di gara aquilano a fischiare nel massimo campionato, dopo che era stato il primo ad arrivare in Serie B. Si tratta, peraltro, del suo esordio assoluto in Serie A, dopo essere stato promosso ad inizio stagione in CAN B. Ad affiancarlo ci sarà Maresca come quarto uomo, mentre il VAR sarà Fabrizio Pasqua.

Le altre designazioni

Confermando un trend delle scorse settimane, Rizzoli ha deciso di non risparmiare gli arbitri internazionali, impegnati in Champions League: Daniele Orsato ha diretto il big match tra Bayern Monaco e Liverpool (ancora una volta senza sbavature, ribadendo di essere una garanzia a disposizione di Rosetti), con Irrati e Guida a fare da VAR. Saranno tutti impiegati, tra campo e monitor, con il fischietto veneto che sarà il VAR di Torino – Bologna, dove arbitrerà un altro internazionale, Mariani di Aprilia. Ad Irrati è stata affidata Atalanta – Chievo, con l’esperto arbitro di CAN B Aureliano di Bologna in sala video. Il delicatissimo scontro salvezza tra Empoli e Frosinone sarà diretto da Davide Massa di Imperia, con Manganiello che lo assisterà davanti ai monitor. La capolista Juventus, impegnata nell’anticipo dell’ora di pranzo contro il Genoa, sarà arbitrata da Marco Di Bello di Brindisi (VAR Mazzoleni), mentre il posticipo delle 18 tra Napoli e Udinese vedrà la direzione di Paolo Valeri della sezione di Roma 2, con Chiffi al VAR. Completano il quadro delle designazioni Doveri per la sfida tra Cagliari e Fiorentina con La Penna al VAR (entrambi della stessa sezione, Roma 1), Banti per Lazio - Parma con Pairetto in sala video e Rocchi impiegato in Spal - Roma che sarà assistito in sala VAR da Giacomelli.

L’elenco completo

ATALANTA – CHIEVO domenica ore 15

IRRATI di Pistoia

PRENNA – LOMBARDO

IV: ROS

VAR: AURELIANO di Bologna

AVAR: LIBERTI

CAGLIARI – FIORENTINA venerdì ore 20:30

DOVERI di Roma 1

VUOTO – TONOLINI

IV: FOURNEAU

VAR: LA PENNA di Roma 1

AVAR: MARRAZZO

EMPOLI – FROSINONE domenica ore 15

MASSA di Imperia

MELI – COSTANZO

IV: ABISSO di Palermo

VAR: MANGANIELLO di Pinerolo

AVAR: DEL GIOVANE

GENOA – JUVENTUS domenica ore 12:30

DI BELLO di Brindisi

LONGO – SANTORO

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI di Bergamo

AVAR: LO CICERO

LAZIO – PARMA domenica ore 15

BANTI di Livorno

FIORITO – VECCHI

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO di Nichelino

AVAR: VALERIANI

MILAN – INTER domenica ore 20:30

GUIDA di Torre Annunziata

PASSERI – CARBONE

IV: FABBRI

VAR: CALVARESE di Teramo

AVAR: VIVENZI

NAPOLI – UDINESE domenica ore 18

VALERI di Roma 2

CALIARI – TASSO

IV: VOLPI

VAR: CHIFFI di Padova

AVAR: BINDONI

SASSUOLO – SAMPDORIA Sabato 16/03 h. 15.00

DIONISI di L’Aquila

DI VUOLO – PAGNOTTA

IV: MARESCA

VAR: PASQUA di Tivoli

AVAR: PERETTI

SPAL – ROMA sabato ore 18

ROCCHI di Firenze

DI LIBERATORE – TOLFO

IV: NASCA

VAR: GIACOMELLI di Trieste

AVAR: RANGHETTI

TORINO – BOLOGNA sabato ore 20:30

MARIANI di Aprilia

PAGANESSI – GORI

IV: GHERSINI

VAR: ORSATO di Schio

AVAR: MONDIN