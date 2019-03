Zaniolo c'è, Kolarov forse. In casa Roma, a due giorni dall'anticipo della 28^ giornata di campionato sul campo della Spal (sabato 16 marzo, ore 18), la situazione dell'infermeria è questa. L'emergenza vista contro l'Empoli è destinata a rientrare, almeno in parte, grazie ai recuperi di Fazio e Dzeko dopo il turno di squalifica. Fuori dai giochi c'è Florenzi, fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione dello scorso turno. Out anche Manolas, De Rossi, Under e Lorenzo Pellegrini, che proseguono le terapie a Trigoria.

Zaniolo verso il recupero, Kolarov in dubbio: Ranieri guarda alla Spal

Il principale dubbio di Claudio Ranieri risponde al nome di Aleksandar Kolarov. L'esterno serbo non si è mai allenato con il gruppo dal ko di Champions League contro il Porto e la sua presenza nella trasferta di Ferrara è in bilico. Con uno tra Santon e Karsdorp in rampa di lancio a destra e con la coppia Fazio-Marcano al centro davanti a Olsen, Ranieri sta provando a sinistra Juan Jesus, che in quella posizione ha già giocato con l'allenatore giallorosso ai tempi dell'Inter. A centrocampo chiavi affidate a Cristante e Nzonzi, con El Shaarawy, a segno contro l'Empoli, largo a sinistra. Cambiano i compiti del numero 92, al quale sarà chiesta maggiore copertura per permettere la coesistenza di Dzeko e Schick, che sono stati testati in coppia e giocheranno dall'inizio contro la Spal. A destra nel 4-4-2 ci dovrebbe essere Nicolò Zaniolo, schierato in quella posizione nella partitella del giovedì. Proprio il numero 22 ha parlato del finale di stagione in occasione di Miss Tifosa Romanista 2019, evento organizzato dall’UTR e dal Roma club Donne in Giallorosso: "Speriamo di vincere le ultime 11 partite per entrare tra le prime quattro e giocare la prossima Champions League - le sue parole - saranno tutte delle finali. Ringrazio tutti i tifosi per il sostegno che ci date ogni giorno, anche in questo momento di difficoltà".