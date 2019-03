CAGLIARI-FIORENTINA 2-1

52' Joao Pedro (C), 67' Ceppitelli (C), 88' Chiesa (F)

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore (73' Padoin), Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella (80' Deiola); Joao Pedro (83' Thereau), Pavoletti. All: Maran

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Nørgaard (71' Dabo), Gerson; Chiesa, Mirallas (58' Simeone), Muriel. All: Pioli

Ammoniti: Cigarini (C), Chiesa (F), Ceppitelli (C), Pavoletti (C), Gerson (F)

Fattore Sardegna: il Cagliari vince la terza consecutiva tra le mura amiche e sistema immediatamente il pasticcio di Bologna, dove dopo il ko in Emilia i punti di margine sulla retrocessione erano diventati solo sei. Maran torna così alla vittoria, e a mettere momentaneamente un margine rasserenante tra sé e la terzultima in classifica, nella partita segnata dal ricordo di Davide Astori. Nell'anticipo della 28^ giornata di campionato si sfidavano la sua prima squadra di sempre in A e l'ultima, di cui era diventato capitano e di cui sarà per sempre una bandiera; i due club che hanno ritirato il suo '13' apparso ovunque all'Arena, soprattutto nel suo minuto - il 13° - quando tutto lo stadio ha dato vita ad un applauso del tutto spontaneo durato un intenso minuto di commozione.

Il campo ha poi raccontato della meritata vittoria dei rossoblù, scesi in campo - soprattutto nella ripresa - col piglio di chi vuole vincere la partita. Dopo le due sole chance (una per parte: Cacciatore e Mirallas) della prima frazione, la rete che ha sbloccato il match è arrivata al 52' con Joao Pedro, sull'assist proprio di Cacciatore al debutto in maglia Cagliari. Mentre due minuti più in là l'eurogol su punizione da centrocampo annullato a Cigarini (si doveva riprendere con una battuta indiretta) ha ulteriormente motivato (e non mortificato) i padroni di casa, in rete per davvero poco dopo con Ceppitelli al 67'. Il centrale del Cagliari è bravo a staccare in area sulla punizione di Lykogiannis, e firma così il decimo centro di testa sui 25 gol totali messi a segno fin qui in Serie A dal Cagliari (40%, record del campionato). Inutile nel finale il palo-gol di Chiesa, che non salva una brutta Fiorentina. E che rischia ora di perdere contatto con la zona Europa.