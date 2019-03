Braccio alto?

In gioco questa volta entra le gestualità degli arbitri: è infatti ben noto come i fischietti alzino il braccio per segnalare la battuta di una punizione indiretta. Anche qui il regolamento è chiaro ("L’arbitro indica un calcio di punizione indiretto sollevando un suo braccio al di sopra della testa e mantenendolo in questa posizione durante l’esecuzione e fino a che il pallone non tocchi un altro calciatore o cessi di essere in gioco"). Vero, ma le immagini mostrano come Doveri si dimentichi di tenere alta la mano durante la battuta di Cigarini. Risultato? Il regolamento - in caso di omissione del gesto - impone di far ribattere la punizione, mentre Doveri ha fatto ripartire i viola con un calcio di rinvio. Un errore minimo. Ininfluente. Ma (con ogni probabilità) neanche riassegnando la punizione al Cagliari, Cigarini sarebbe riuscito di nuovo in quel capolavoro.