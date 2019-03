Un attacco cardiaco negli ultimi minuti di Cagliari-Fiorentina. Questa la tragedia che ha colpito un 45enne tifoso rossoblù, allo stadio per seguire la partita della sua squadra del cuore, impegnata nell'anticipo del venerdì di Serie A. L'uomo, Daniele Atzori, residente nell'hinterland del capoluogo sardo, ha avuto un malore ed è morto sugli spalti della Curva Sud, dove stava assistendo al match insieme alla madre e alla sorella. Fatale - come riferisce AdnKronos - un attacco cardiaco, che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi del personale sanitario: all'uomo è stato praticato a lungo il massaggio cardiaco, e neanche l'uso del defibrillatore è riuscito a salvarlo. La tragedia non è passata inosservata, visto che non c'è stato il tempo di portarlo in ospedale. L'uomo è stato ricoperto con un telo bianco nel piazzale della Curva Sud con il personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno tentato l'impossibile per salvarlo. Sul posto, poi, anche Polizia e Carabinieri.

"Il Cagliari Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Daniele Atzori, tifoso rossoblù, venuto a mancare ieri sera mentre dalla Curva Sud assisteva alla gara del suo Cagliari - ha scritto sul proprio sito ufficiale il club -. Tutta la Società si stringe con affetto al dolore dei familiari a cui, in questo momento così triste e difficile, vanno le più sentite condoglianze". Al Cagliari si aggiunge dunque anche la Fiorentina: "La Fiorentina è vicina ai famigliari e a tutti i tifosi cagliaritani per la tragica scomparsa di Daniele Atzori. Questo tristissimo evento rafforza ancora di più il legame speciale creatosi tra le due società e i tifosi rossoblu e viola nel ricordo di Davide Astori".