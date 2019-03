Statistiche e curiosità

I precedenti sono a favore dei padroni di casa: cinque vittorie per il Sassuolo contro le due per la Sampdoria, mentre i pareggi sono quattro.

In particolare, il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro la Sampdoria. I blucerchiati non battono gli emiliani dal novembre 2016.

Il Sassuolo è riuscito a mantenere la porta inviolata nelle ultime tre partite contro la Sampdoria in Serie A. Se dovessero salire a quattro, sarebbe un record per gli emiliani contro un singolo avversario nella massima serie.

La squadra di De Zerbi è a digiuno da sei turni di campionato (tre sconfitte e altrettanti pareggi).

Una vittoria, cinque pareggi e altrettante sconfitte, per gli emiliani: nessuno ha fatto peggio nelle ultime 11 giornate.



La Sampdoria ha perso quattro delle ultime sei partite di campionato. Ha vinto l'ultimo match in trasferta contro la SPAL, non ottiene due successi esterni di fila in Serie A dall'aprile 2017.

A segno nell'ultima giornata contro il Napoli, Berardi non trova la rete in due gare interne di fila in Serie A dall'aprile 2017. Contro la Sampdoria ha bei ricordi: la prima tripletta in Serie A è arrivata proprio contro i blucerchiati al Ferraris nel novembre 2013.

Djuricic è un ex del match: con la maglia della Sampdoria, squadra che l'ha fatto esordire in Serie A nel 2016, ha collezionato 20 presenze. Sono 26 quelle di Duncan, che con la Samp ha anche segnato un gol nella stagione 2014-2015. Ben 19 le reti di un altro ex, Defrel: 62 presenze con la maglia del Sassuolo.

Quagliarella è il secondo giocatore nella storia della Serie A ad aver segnato almeno 20 reti (suo record personale) a 36 anni compiuti, prima di lui ha raggiunto l'obiettivo Toni.