Milan Inter, le chiavi tattiche del Derby

Per una città che viaggia a una velocità differente rispetto al resto del territorio nazionale, ci sono due squadre, e per estensione due ambienti, in cui gli eventi si avvicendano a un ritmo innaturale rispetto al resto del campionato. Oggi è difficile immaginare come l’Inter possa tornare a vincere una partita di questo livello, e lo stesso avremmo detto del Milan qualche mese fa. Spalletti e Gattuso sembrano arrivati ieri, pur avendo attraversato già decine di ultime spiagge, e in qualche modo sono arrivati al quarto confronto reciproco, con un bilancio in perfetta parità: una vittoria del Milan, un pareggio e una vittoria dell’Inter negli ultimi tre incontri.

Questa volta toccherà a Spalletti affrontare il derby in piedi sulla brace delle critiche, mentre intorno a lui si discute di Conte, di Allegri, di Mourinho, persino di Cambiasso in veste di paciere e traghettatore. L’allenatore toscano da tempo sembra aver perso il polso dello spogliatoio e la bussola del progetto tattico. Rispetto alla prima metà di campionato, l’Inter non ha più riferimenti per far circolare il pallone, e quindi per controllare il ritmo di gioco. Nel frattempo ha perso anche lo smalto per dominare fisicamente la partita, e quindi per trarre vantaggio da quei frangenti in cui questa si spezza, un po’ come accadde nel recupero della partita di andata, decisa da una grande intuizione di Icardi.

Non sarà facile ritrovare queste certezze in poche ore. Attualmente l’Inter riesce a creare pericoli solo attraverso situazioni statiche di facile lettura per le difese avversarie, le finte a rientrare verso l’interno di Politano, gli uno contro uno in fascia e i cross dal fondo di Perisic. Se non sarà disponibile neanche João Mário, che ha trascorso la settimana in Angola per la morte del padre, l’unico elemento in grado di aumentare l’imprevedibilità offensiva dell’Inter sarebbe Borja Valero, fin qui risolutivo quando è entrato dalla panchina negli ultimi dieci minuti e in grande difficoltà quando ha dovuto partire titolare.

Tuttavia lo spagnolo non sembra essere in un buon momento di forma, anche stando a quanto ha detto Spalletti nella conferenza della vigilia: lui, Perisic e Keita si troverebbero in una «situazione mezza e mezza», e avrebbero già giocato contro l’Eintracht stringendo i denti dietro sua precisa richiesta, finendo per «dare di meno delle loro possibilità». Gli infortunati hanno avuto la priorità sui giovani o sui giocatori di altri ruoli: Il ritorno degli ottavi di Europa League ha rappresentato l’ennesima occasione in cui Spalletti ha preferito la soluzione meno rischiosa, la più affine al percorso tattico dell’Inter fino a quel momento, e alla fine l’atteggiamento conservativo non ha pagato.