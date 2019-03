Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive del Milan, che cade proprio nel derby contro l'Inter. I rossoneri perdono 2-3 contro la squadra di Spalletti e devono cedere nuovamente il terzo posto in classifica conquistato appena qualche settimana fa. Al di là del risultato, però, Gattuso a fine partita è molto nervoso e deluso per la lite tra Kessié e Biglia in panchina: "È stata la sconfitta più brutta, per come vedo il calcio è un qualcosa che non ci sta – ha dichiarato a Sky Sport – Stiamo facendo fatica in questi anni anche perché ci vuole rispetto per tutti, non è stata una scena bella da vedere. È stata una doppia sconfitta, sia in campo che comportamentale. La responsabilità è mia, parlerò nei prossimi giorni".

"Regalato un tempo, ma prestazione buona"

Gattuso torna poi sulla partita: "L'Inter ha fatto molto meglio di noi nel primo tempo, nel secondo abbiamo cambiato e abbiamo fatto un po' meglio. Bisogna avere le caratteristiche giuste per pressare alto. Abbiamo sofferto le loro imbucate, con le palle dritte ci saltavano cinque o sei calciatori. Certe volte vengo criticato perché attendo l'avversario, ma dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori. Dopo il 2-0 potevamo prendere un'imbarcata, l'Inter è una squadra forte e fisica. Ma sono contento della prestazione della squadra, bisogna dare i meriti alla squadra di Spalletti. Però non possiamo regalare un tempo agli avversari, abbiamo sbagliato sotto quest'aspetto e non è stata esaltata la solidità della squadra. Paquetà? Ha sentito un indurimento, ho parlato con il dottore e ho deciso di far giocare un calciatore più fresco".