L'Inter batte il Milan e si riprende il terzo posto in classifica dopo novanta minuti ricchi di gol, spettacolo ed emozioni. Un successo importante per i nerazzurri, che riscattano la recente eliminazione in Europa League. Questa la gioia di Steven Zhang: "È sempre una partita speciale, vittoria spettacolare – ha dichiarato il presidente nerazzurro a Sky Sport - Mi complimento con la squadra e con l'allenatore. Sapevamo che il Milan è una squadra forte, avevamo giocato giovedì e non eravamo in grandi condizioni. Ma abbiamo lottato, spinto per vincere e abbiamo meritato questo successo. La squadra ha preparato con attenzione questa partita, altrimenti non sarebbe possibile giocare così. Spalletti è stato bravo a sfruttare tutto il potenziale al massimo, significa che ci stiamo allenando bene altrimenti non avremmo avuto questa risposta anche a livello fisico. Icardi? L'Inter è sempre una grande famiglia e noi dobbiamo portare in campo energia positiva. Se siamo positivi le cose vanno bene, l'abbiamo già dimostrato. Dobbiamo fare questo in qualsiasi situazione. E vogliamo dimostrare questa nostra voglia di lottare a tutti quelli che amano lo sport".