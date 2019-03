Ospite al Premio Maestrelli, ai cronisti presenti ha parlato anche Giovanni Simeone. L'attaccante della Fiorentina ha risposto su diversi argomenti, a partire dalla reazione del papà Diego dopo l'eliminazione subita dal suo Atletico Madrid in Champions League ad opera della Juventus: "Giusto che sia passata la Juve, sono molto forti, hanno fatto un gol in più dell’Atletico e perciò è giusto che siano passati loro. Come l'ha presa papà? Bene, con tranquillità". Poi si parla di Fiorentina: "Vogliamo raggiungere l'Europa League, è il nostro obiettivo, ma non è facile. Pensiamo partita dopo partita, senza fare calcoli se raggiungerla attraverso il campionato o la Coppa Italia: in questi due mesi possono ancora succedere tante cose, ora rialziamoci dopo la sconfitta di Cagliari. La sosta ci servirà per recuperare le energie e ripartire, siamo giovani e lotteremo fino in fondo".

"Pioli sa che proviamo affetto nei suoi confronti"



Il Cholito risponde anche alle domande sul futuro del proprio allenatore, Stefano Pioli: "Teniamo per noi quello che pensiamo sulla questione, lui conosce bene il rapporto che c'è con la squadra. Siamo affezionati a lui, lo sa". Infine, una considerazione sull'episodio che ha visto protagonisti in negativo i tifosi della Fiorentina che hanno intonato cori contro il tifoso del Cagliari morto in curva. Il parallelo è con la tragedia che ha colpito i viola un anno fa: "Tutti dovrebbero imparare da quello che è accaduto a Davide, io ho capito che la vita è una e devi farti valere, Davide col suo esempio mi ha insegnato tanto. Se c'è qualcuno che non ha capito, è un suo problema".