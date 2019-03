Il derby vinto riconsegna ai nerazzurri il terzo posto e maggiore serenità nell'affrontare la questione Icardi. L'Amministratore delegato Marotta, intervenendo al telefono in occasione del premio Maestrelli a Montecatini, ha usato ancora parole di apertura nei confronti dell'attaccante, ribadendo però le scelte della società: "Con Icardi ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia: ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto. Mauro è un bravo ragazzo che ha fatto tanto e potrà ancora dare tanto all'Inter. Spero si possa ricomporre quanto prima la situazione creatasi. Spero davvero - ha concluso Marotta - che quando Icardi avrà terminato la cura riabilitativa al ginocchio possa tornare in gruppo". Ma per il rientro servirà anche un confronto tra l'argentino e il resto dello spogliatoio.

L'ennesimo post di Wanda

Intanto Wanda Nara torna a postare frasi sibilline sui social. Su Instagram la moglie e agente di Icardi ha scritto: "Non lasciate che nulla o nessuno possa dettarvi i passi da seguire. Le persone che non hanno mai compiuto nulla faranno tutto il possibile perché anche tu non ottenga nulla"