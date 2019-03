Paura passata per Ospina, dopo lo scontro con Pussetto domenica sera durante Napoli-Udinese. Il portiere dopo aver passato la notte in osservazione in clinica a Castel Volturno oggi è tornato a casa. Esami negativi, ora serve solo un po' di riposo prima di ripartire con l'attività agonistica. Ospina ha voluto ringraziare per i tanti messaggi di incoraggiamento ricevuti. Lo ha fatto con un post su Instagram, con una foto insieme alla famiglia e un breve messaggio in italiano, spagnolo e inglese: "Voglio ringraziare con tutto il cuore le persone che sono state in ansia per la mia salute, adesso sto bene, di nuovo a casa con la mia famiglia, ho bisogno di riposo e al più presto con l’aiuto di Dio e la preghiera di tutti tornerò più forte di prima grazie".