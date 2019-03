Un tributo speciale quello riservato a Mario Mandzukic dalla sua città in Croazia. A Slavonski Brod è stata svelata dallo stesso attaccante una targa commemorativa che lo celebra per l'impresa realizzata in Russia ai Mondiali 2018, quando la nazionale croata raggiunse la finale, poi persa contro la Francia. Un legame speciale tra Mandzukic e Slavosnki Brod, una città che l'attaccante abbandonò durante la guerra dei balcani per poi ritornarci e iniziare lì la sua lunga carriera calcistica. Un luogo che Mandzukic non ha mai dimenticato: ogni estate rifornisce la squadra locale di attrezzature sportive, scarpe, maglie, palloni. Oggi il tributo ufficiale e il ringraziamento dell'attaccante su Instagram: "Non ho mai sognato di ricevere un tributo così dalla mia città. Grazie al sindaco e alla città per una celebrazione così bella. Sono felice di aver visto tanti bambini e giovani. Grazie per l'amore e il supporto che mi avete mostrato". Mandzukic ha dato l'addio alla Nazionale proprio dopo Russia 2018.