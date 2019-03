Nessun commento, ma tre foto in bianco e nero che lo ritraggono in campo con l'Inter. Una con sguardo fiero; l’altra con la fascia da capitano e il pallone sotto il braccio; la terza in ordine di tempo è un’esultanza. Nel giorno in cui l’ennesimo incontro tra l’avvocato Paolo Nicoletti (che lo rappresenta) e l’amministratore delegato per l’area sportiva dell’Inter Beppe Marotta sembra aver gettato le basi per risolvere la situazione e riportare Mauro Icardi ad allenarsi in gruppo, è lo stesso bomber argentino a farsi sentire. Senza parole, appunto. Ma con altri tre post in maglia nerazzurra dopo quello di lunedì per festeggiare la vittoria dei suoi compagni nel derby contro il Milan e quello di sabato, alla vigilia. Un segnale del ritorno della sua voglia di Inter dopo un mese di stop? Icardi non lavora con i compagni di squadra da più di un mese: il 13 febbraio scorso, prima della trasferta contro il Rapid Vienna in Europa League, la decisione della società di togliergli la fascia da capitano e affidarla a Samir Handanovic. Da lì il tira e molla, i segnali social, il silenzio fino alla lunga lettera pubblicata su Instagram il 28 febbraio scorso. Poi i lenti segnali di avvicinamento. La mediazione è riuscita. Ora tornerà ad allenarsi con chi non è stato convocato in nazionale, più avanti l’incontro con tutti i compagni in vista della partita contro la Lazio di domenica 31 marzo.