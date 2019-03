Una multa per Frank Kessié e Lucas Biglia. E’ questa la decisione presa dal Milan dopo la lite durante il derby con l’Inter di domenica 17 marzo. A quattro giorni dall’episodio la società rossonera ha convocato a Casa Milan, sede del club, l'argentino e l’agente dell’ivoriano, George Atangana. Il centrocampista ex Atalanta non era presente perché impegnato con la sua nazionale per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Per l’ex Lazio non ci dovrebbero essere altri provvedimenti, mentre Gattuso medita di lasciare Kessié in panchina contro la Sampdoria alla ripresa.

Kessié contro Biglia: l'episodio

Al minuto 69 del derby Gattuso richiama in panchina Kessié per inserire Conti. Il centrocampista ivoriano non è contento e non fa nulla per mascherare la sua delusione e Biglia, anche lui tra le riserve, invita il compagno a un atteggiamento più rispettoso. L'ex Atalanta è una furia, con Abate, Rodriguez e Zapata che provano a calmarlo. Anche Gattuso non la prende bene. "Sono più dispiaciuto per questo episodio che per il risultato", dirà l'allenatore rossonero nel post partita. Gattuso era stato preceduto da Biglia e Kessié, che si erano presentati in mixed zone chiedendo scusa. Un mea culpa che non ha comunque evitato ai due la sanzione del club. Un Milan che è irritato soprattutto con Kessié per la reazione scomposta: per questo l'ivoriano potrebbe anche scontare una panchina in campionato.