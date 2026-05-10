Il Milan si qualifica in Champions League se… Le combinazioni

Il Milan ha perso anche nell'ultima giornata ed è scivolato al quarto posto della classifica, davanti alla Roma quinta solo in virtù degli scontri diretti. Tutto quello che c'è da sapere sul regolamento, le partite rimaste (Genoa e Cagliari) e gli scenari di arrivo a pari punti LA VOLATA PER LE COPPE EUROPEE

È un momento molto complicato per il Milan che, nell'ultima giornata, ha perso ancora e si è visto scavalcare alla Juve e agganciare dalla Roma, mantenendo comunque il quarto posto in virtù degli scontri diretti favorevoli contro i giallorossi. Anche il Como sesto non è lontano, ma pure il terzo e secondo posto restano a portata. Vediamo tutti gli scenari.

Cosa dice il regolamento Intanto ricordiamo le regole base, molto semplici visto che non è arrivato nessun extra spot dal ranking per nazioni Uefa. In Champions ci vanno le prime quattro e, in caso di arrivo a pari punti, contano i criteri di classifica avulsa, applicabili a due o anche più squadre in caso di arrivo appaiate. I criteri sono questi: Scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti generale

Reti segnate

Sorteggio Altro aspetto da sottolineare: a due giornate dalla fine non sono più previsti scontri diretti tra le squadre in corsa per la Champions. Chiudiamo ricordando che la quinta andrà in Europa League e la sesta ai preliminari di Conference, a meno che l'Inter non vinca la finale di Coppa Italia contro la Lazio: in quel caso quinta e sesta andranno in Europa League, mentre la settima (che è per certo l'Atalanta) farà i preliminari di Conference.

Il calendario del Milan Le ultime due giornate per il Milan saranno contro Genoa e Cagliari. Prima la sfida alla squadra di De Rossi, a Genova. Poi l'ultima giornata a San Siro dove Allegri &Co sfideranno il Cagliari che - al momento - è a 1 punto dall'aritmetica salvezza.

Come è messo il Milan negli scontri diretti Sono proprio gli scontri diretti e gli scenari di classifica avulsa a dare una mano al Milan di questo complicato finale di campionato. Contro Roma e Como sono arrivate una vittoria e un pari. Contro la Juve un doppio 0-0, dunque in caso di arrivo appaiati conterà il terzo criterio della differenza reti globale: al momento i bianconeri hanno 11 gol di margine. Contro il Napoli, invece, una vittoria e un ko (anche in questo caso vale la differenza, identica: +18 Napoli e +18 Milan). In vantaggio contro : Roma e Como

: Roma e Como In parità contro : Napoli e Juventus (differenza reti Milan +18, Napoli +18, Juve +29)

: Napoli e Juventus (differenza reti Milan +18, Napoli +18, Juve +29) In svantaggio contro: nessuna