Il Napoli si qualifica in Champions League se… Le combinazioni

Il Napoli ha fallito il primo match point per la Champions, ma è comunque la squadra meglio posizionata per strappare il pass qualificazione. A Conte &Co mancano solo tre punti in due partite, dove sfideranno Pisa e Udinese

Con il ko a sorpresa del Maradona contro il Bologna, il Napoli non è riuscito a chiudere il discorso Champions. Conte è al comando della volata, e mancano tre punti per la certezza aritmetica. Ecco regolamento, calendario e scenari in caso di parità di punti.

Altro aspetto da sottolineare: a due giornate dalla fine non sono più previsti scontri diretti tra le squadre in corsa per la Champions . Chiudiamo ricordando che la quinta andrà in Europa League e la sesta ai preliminari di Conference, a meno che l'Inter non vinca la finale di Coppa Italia contro la Lazio: in quel caso quinta e sesta andranno in Europa League, mentre la settima (che è per certo l'Atalanta) farà i preliminari di Conference.

Intanto ricordiamo le regole base, molto semplici visto che non è arrivato nessun extra spot dal ranking per nazioni Uefa. In Champions ci vanno le prime quattro e, in caso di arrivo a pari punti, contano i criteri di classifica avulsa , applicabili a due o anche più squadre in caso di arrivo appaiate. I criteri sono questi:

La squadra di Conte ha conquistato una vittoria e un pari contro la Roma, mentre contro Milan (un successo e un ko) e col Como (doppio pareggio) è tutto livellato, ecco perché in questo caso conta la differenza reti globale che al momento dice: Napoli +18, Milan +18 e Como +32. Contro la Juve una vittoria per 2-1 ma anche un ko per 3-0 che la mette in condizione di svantaggio.

Cosa serve al Napoli per andare in Champions

Tre punti, come detto. In caso di vittoria nella prossima giornata il Napoli salirebbe a quota 73, raggiungibile solo da Milan e Roma. La Juve, invece, non può chiudere a 73 e potrebbe essere davanti a quota 74 o, al contrario, dietro a 72.

Nel primo caso la Juve sarebbe seconda, col Napoli pari al Milan o alla Roma, o pari a entrambe. Se fosse pari solo a una delle due, quest'ultime sarebbero le due qualificate alla Champions, mentre se fossero pari tutte e tre (quindi due in Champions e una no), il Napoli sarebbe certo di sorridere grazie alla classifica avulsa (che dice Napoli e Milan 7 punti, Roma 2 punti). In quest'ultimo scenario, dunque, andrebbero in Champions Napoli e Milan, con la Roma quinta in Europa League.

Se invece il Napoli fosse pari a Milan e/o Roma a quota 73, ma con la Juve dietro a quota 72, Napoli/Milan/Roma sarebbero seconda, terza e quarta forza del campionato, con la Juve quinta e prima delle escluse.