La Juventus si qualifica in Champions League se… Le combinazioni

La Juve ha sorpassato il Milan ed è terza in campionato, ma con un solo punto di vantaggio sulle inseguitrici. Tutto quello che c'è da sapere sul regolamento, le partite rimaste (le rivali Fiorentina e Toro) e gli scenari di arrivo a pari punti LA VOLATA PER LE COPPE EUROPEE

L'ultima vittoria contro il Lecce è stata quella del sorpasso sul Milan e del terzo posto in campionato, ma i bianconeri hanno soltanto un punto di vantaggio sulla quinta posizione (attualmente rappresentato dalla Roma per classifica avulsa coi rossoneri). Questo fa comunque della Juve una squadra padrona del proprio destino.

Cosa dice il regolamento Intanto ricordiamo le regole base, molto semplici visto che non è arrivato nessun extra spot dal ranking per nazioni Uefa. In Champions ci vanno le prime quattro e, in caso di arrivo a pari punti, contano i criteri di classifica avulsa, applicabili a due o anche più squadre in caso di arrivo appaiate. I criteri sono questi: Scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti generale

Reti segnate

Sorteggio Altro aspetto da sottolineare: a due giornate dalla fine non sono più previsti scontri diretti tra le squadre in corsa per la Champions. Chiudiamo ricordando che la quinta andrà in Europa League e la sesta ai preliminari di Conference, a meno che l'Inter non vinca la finale di Coppa Italia contro la Lazio: in quel caso quinta e sesta andranno in Europa League, mentre la settima (che è per certo l'Atalanta) farà i preliminari di Conference.

Il calendario della Juventus I bianconeri giocheranno le ultime due partite contro due rivali storiche: Fiorentina e il derby contro il Torino. 37^ e penultima giornata allo Stadium contro la squadra viola, che ha aritmeticamente raggiunto la salvezza. Ultimissima sempre a Torino ma in casa del Toro.

Come è messa la Juve negli scontri diretti I bianconeri possono anche permettersi un arrivo appaiati contro quasi tutte le rivali nella corsa Champions (tranne il Como contro cui hanno perso 2-0 sia all'andata che al ritorno). Bianconeri avanti con la Roma (una vittoria e un pari) e col Napoli (ko 2-1 ma successo per 3-0 al ritorno). Contro il Milan c'è stato un doppio 0-0, dunque in caso di arrivo appaiati conterà il terzo criterio della differenza reti globale: al momento i bianconeri hanno 11 gol di margine. Da non escludere un arrivo di più squadre a pari punti, in quel caso si creerebbe una mini classifica tra le coinvolte secondo gli stessi criteri. In vantaggio contro : Napoli e Roma

: Napoli e Roma In parità contro : Milan (differenza reti +29 Juve, +18 Milan)

: Milan (differenza reti +29 Juve, +18 Milan) In svantaggio contro: Como