Il Como si qualifica in Champions League se… Le combinazioni

Dopo la storica qualificazione, ormai sicura per l'Europa, il Como può e vuole continuare a sognare la Champions. Tutto passa delle ultime due giornate, dove la squadra di Fabregas deve vincere e sperare in altri passi falsi delle rivali
Il Como ha conquistato nell'ultima giornata la sua prima storica qualificazione in Europa, blindando il sesto posto, ma il sogno Champions è ancora vivo; difficile ma vivo. Al momento la squadra di Fabregas è quella più attardata nella volata, e dovrebbe superare ben due squadre, va anche detto che sono tutte a portata di una singola partita.
Cosa dice il regolamento
Intanto ricordiamo le regole base, molto semplici visto che non è arrivato nessun extra spot dal ranking per nazioni Uefa. In Champions ci vanno le prime quattro e, in caso di arrivo a pari punti, contano i criteri di classifica avulsa, applicabili a due o anche più squadre in caso di arrivo appaiate. I criteri sono questi:
- Scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Reti segnate
- Sorteggio
Altro aspetto da sottolineare: a due giornate dalla fine non sono più previsti scontri diretti tra le squadre in corsa per la Champions. Chiudiamo ricordando che la quinta andrà in Europa League e la sesta ai preliminari di Conference, a meno che l'Inter non vinca la finale di Coppa Italia contro la Lazio: in quel caso quinta e sesta andranno in Europa League, mentre la settima (che è per certo l'Atalanta) farà i preliminari di Conference.
Il calendario del Como
Due partite alla fine, una in casa e una in trasferta. Alla 37^ giornata Fabregas e squadra ospiteranno il Parma, già salvo ma capacissimo di battagliare con tutte, come ha dimostrato l'ultima giornata contro la Roma. Poi, all'ultima, trasferta a Cremona contro la Cremonese, che potrebbe essere in piena lotta salvezza.
Come è messo il Como negli scontri diretti
Il Como ha vinto entrambe le partite contro la Juve, vinto e perso contro la Roma e pareggiato due volte col Napoli, in questo caso conta la differenza reti globale che al momento dice: Como +32, Roma +24 e Napoli +18. Svantaggio solo contro il Milan.
- in vantaggio contro: Juventus
- in parità contro: Roma e Napoli (differenza reti Como +32, Roma +24 e Napoli +18)
- in svantaggio contro: Milan
Cosa serve al Como per andare in Champions
Vincere e sperare in passi falsi di chi è davanti. Se il Como facesse bottino pieno con 6 punti, dovrebbe sperare in massimo tre punti di Milan e Roma, e che la Juve non ne faccia più di due; o anche solo il verificarsi di due dei tre scenari appena visti. In caso di punti persi, tutto dipenderà dai risultati incrociati tra ben cinque squadre.