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Il Como si qualifica in Champions League se… Le combinazioni

Serie A

Dopo la storica qualificazione, ormai sicura per l'Europa, il Como può e vuole continuare a sognare la Champions. Tutto passa delle ultime due giornate, dove la squadra di Fabregas deve vincere e sperare in altri passi falsi delle rivali

LA VOLATA PER LE COPPE EUROPEE

Il Como ha conquistato nell'ultima giornata la sua prima storica qualificazione in Europa, blindando il sesto posto, ma il sogno Champions è ancora vivo; difficile ma vivo. Al momento la squadra di Fabregas è quella più attardata nella volata, e dovrebbe superare ben due squadre, va anche detto che sono tutte a portata di una singola partita.

Cosa dice il regolamento

Intanto ricordiamo le regole base, molto semplici visto che non è arrivato nessun extra spot dal ranking per nazioni Uefa. In Champions ci vanno le prime quattro e, in caso di arrivo a pari punti, contano i criteri di classifica avulsa, applicabili a due o anche più squadre in caso di arrivo appaiate. I criteri sono questi:

  • Scontri diretti
  • Differenza reti negli scontri diretti
  • Differenza reti generale
  • Reti segnate
  • Sorteggio

 

Altro aspetto da sottolineare: a due giornate dalla fine non sono più previsti scontri diretti tra le squadre in corsa per la Champions. Chiudiamo ricordando che la quinta andrà in Europa League e la sesta ai preliminari di Conference, a meno che l'Inter non vinca la finale di Coppa Italia contro la Lazio: in quel caso quinta e sesta andranno in Europa League, mentre la settima (che è per certo l'Atalanta) farà i preliminari di Conference.

Il calendario del Como

Due partite alla fine, una in casa e una in trasferta. Alla 37^ giornata Fabregas e squadra ospiteranno il Parma, già salvo ma capacissimo di battagliare con tutte, come ha dimostrato l'ultima giornata contro la Roma. Poi, all'ultima, trasferta a Cremona contro la Cremonese, che potrebbe essere in piena lotta salvezza.

Come è messo il Como negli scontri diretti

Il Como ha vinto entrambe le partite contro la Juve, vinto e perso contro la Roma e pareggiato due volte col Napoli, in questo caso conta la differenza reti globale che al momento dice: Como +32, Roma +24 e Napoli +18. Svantaggio solo contro il Milan.

  • in vantaggio contro: Juventus
  • in parità contro: Roma e Napoli (differenza reti Como +32, Roma +24 e Napoli +18)
  • in svantaggio contro: Milan

Cosa serve al Como per andare in Champions

Vincere e sperare in passi falsi di chi è davanti. Se il Como facesse bottino pieno con 6 punti, dovrebbe sperare in massimo tre punti di Milan e Roma, e che la Juve non ne faccia più di due; o anche solo il verificarsi di due dei tre scenari appena visti. In caso di punti persi, tutto dipenderà dai risultati incrociati tra ben cinque squadre. 

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