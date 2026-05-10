La Roma si qualifica in Champions League se… Le combinazioni

La Roma ha recuperato terreno nella volata Champions, ma non è ancora padrona del proprio destino. Col Milan c'è parità di punti, ma Gasp è dietro (e quinto) per scontri diretti. Cosa dice il regolamento e quali sono le due partite rimaste, a partire dal derby contro la Lazio… LA VOLATA PER LE COPPE EUROPEE

La Roma ha recuperato terreno nelle ultime giornate ma non è ancora padrona del proprio destino: è questo quello che dice, ad oggi, la volata per la qualificazione Champions League. La Juve è sempre a +1, il Milan è stato raggiunto, ma i rossoneri sono davanti per classifica avulsa. Como vicino, ma anche il Napoli secondo non è distante. Cosa serve per la qualificazione? Qui tutte le regole.

Cosa dice il regolamento Intanto ricordiamo le regole base, molto semplici visto che non è arrivato nessun extra spot dal ranking per nazioni Uefa. In Champions ci vanno le prime quattro e, in caso di arrivo a pari punti, contano i criteri di classifica avulsa, applicabili a due o anche più squadre in caso di arrivo appaiate. I criteri sono questi: Scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti generale

Reti segnate

Sorteggio Altro aspetto da sottolineare: a due giornate dalla fine non sono più previsti scontri diretti tra le squadre in corsa per la Champions. Chiudiamo ricordando che la quinta andrà in Europa League e la sesta ai preliminari di Conference, a meno che l'Inter non vinca la finale di Coppa Italia contro la Lazio: in quel caso quinta e sesta andranno in Europa League, mentre la settima (che è per certo l'Atalanta) farà i preliminari di Conference.

Il calendario della Roma La prossima giornata — la 37^, penultima — non sarà affatto una giornata ma qualsiasi, ma quella del derby contro la Lazio, sicura di non poter raggiungere più un posto europeo se non tramite la finale di Coppa Italia. Ma il derby, ovviamente, sarà sentitissimo. Poi l'ultima giornata per i giallorossi prevede la trasferta contro il Verona retrocesso.

Come è messa la Roma negli scontri diretti Questo è il vero punto debole della Roma nella volata Champions. Gasp &Co non sono davanti a nessuna, sono pari solo col Como (una vittoria 1-0 e un ko 2-1), ma la squadra di Fabregas è abbondantemente davanti nel terzo criterio della classifica avulsa della differenza reti globale (+32 a +24). Con tutte le altre sono arrivati un pari e un ko che complicano la corsa. In vantaggio contro : nessuno

: nessuno In parità contro : Como (differenza reti +24 Roma, +31 Como)

: Como (differenza reti +24 Roma, +31 Como) In svantaggio contro: Milan, Napoli e Juventus