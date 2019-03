La 10 del Brasile a Lucas Paquetà: "È pronto per la Nazionale, scriverà la storia. Anche se quando sei in campo il numero conta poco, ma parliamo di un giocatore tecnico, bravo". Parola di Ricardo Kakà, uno che al Milan è passato alla storia con il numero 22. Tornato in Italia per ritrovarsi con i suoi ex compagni in vista di Milan-Liverpool Legends, l'ex fantasista rossonero ha parlato su Sky Sport del futuro dell'asso brasilano.

"Paquetà è pronto per la 10 del Brasile"

"È un ragazzo cresciuto in Brasile, ha giocato nel Flamengo e giocare in Italia proprio adesso riporta questa unione tra rossoneri e la mia patria". Numero 10: "Giocare con quella maglia è sempre bello, farà e scriverà una grande storia. Penso sia pronto ormai Può stare in Nazionale, deve solo maturare, ma ha un allenatore bravo che conosce i sudamericani. Gattuso mi ha aiutato tanto e lo sta facendo anche Lucas".

"Spero che Milano possa tornare competitiva in Europa"

Un pensiero anche all'attualità, e al suo Milan indimenticabile: "Ci siamo legati con il cuore, davvero. Dopo tutti questi anni basta una chiamata per ritrovarci, giocare con questa maglia è sempre bello". Sul campionato: "La Juve è un passo avanti rispetto alle altre, può far vedere un Pallone d'Oro, ora c'è Cristiano ma poi ha anche altri campioni". Il Milan sta lottando per tornare in Champions, l'Inter l'ha fatto l'anno scorso: "Sono tornate competitive - dice Kakà - spero che Milano possa avere di nuovo due squadre in Champions League. L'Italia e la città sono sulla strada giusta per potere competere".