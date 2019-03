La Roma lotta in questo finale di stagione per entrare nelle prime quattro e conquistare la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Ma la società giallorossa pianifica anche il futuro, a partire dal progetto per il nuovo stadio. Ne è tornato a parlare anche James Pallotta, direttamente da Boston: "Vogliamo iniziare i lavori entro il 2019 e dare a Roma lo stadio che merita. I tifosi giallorossi vogliono uno stadio per stare più vicini alla Roma", ha dichiarato il presidente rispondendo via mail a Teleradiostereo. Pallotta ha quindi ribadito la volontà di proseguire l'iter amministrativo per il nuovo stadio a Tor di Valle, nonostante l'ultimo recente evento con l'arresto di Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea capitolina.