Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino, poco dopo le 20 di mercoledì con il suo aereo privato. La Juve lo aspettava in giornata per poter valutare l'entità dell'infortunio che ha costretto il portoghese a fermarsi dopo 31 minuti nella sfida con la Serbia lunedì sera. Leggero cambio di programma, per via di una tappa catalana. Fonti spagnole riportano che CR7 si è fermato a Barcellona per una visita-lampo, un ulteriore consulto iberico all'indomani dell'esito avuto in Portogallo. Sicuramente si è fermato per un impegno con un suo sponsor, come testimonia il suo ultimo post su Instagram. Non ci sono conferme del fatto che Ronaldo abbia fatto tappa a Barcellona per motivi legati al suo infortunio: le voci dei media catalani circa una sua visita non sono verificate. Tornando all'esito degli esami svolti in Portogallo martedi, "lesione di apparente modesta entità" era stato il primo verdetto, parziale, ma i bianconeri attendono Ronaldo per poterlo sottoporre alle proprie visite mediche, con lo staff della Juve che soltanto allora potrà emettere una stima dei tempi di recupero. Con la speranza di poterlo vedere in campo per l'andata del quarto di finale di Champions, contro l'Ajax.

Tappa a Barcellona, in serata a Torino

Mentre Ronaldo era atteso a Torino per le visite mediche con la Juve, dalla Spagna sono arrivate delle voci di un blitz di Ronaldo a Barcellona per un consulto-lampo: media spagnoli hanno riportando questa notizia, twittata dal giornalista Gerard Romero della Radio catalana Esports RAC1 e ripresa dal Mundo Deportivo. Dall'Italia non arrivano conferme da questo punto di vista, nel senso che è confermato che Ronaldo ha avuto un impegno a Barcellona, ma legato a uno dei suoi sponsor. La certezza è che il programma di CR7 è slittato, il suo aereo privato è atterrato a Torino in serata e da giovedì mattina lo vedremo alla Continassa.