Chiuso il weekend della 29^ giornata, la Serie A è pronta ad affrontare un intenso turno infrasettimanale. La 30^ di campionato sarà spalmata su tre giorni, si giocherà da martedì 2 aprile a giovedì 4 aprile: si comincia con Milan e Juventus, chiude l’Atalanta contro il Bologna. Giornata importante per le big del campionato, quasi tutte impegnate contro squadre di medio-bassa classifica. In evidenza Torino-Sampdoria e Roma-Fiorentina.

Quando e a quali orari si gioca la 30^ giornata di campionato

Ad aprire la 30^ giornata di Serie A sarà il Milan, impegnato alle 19 di martedì 2 aprile a San Siro contro l’Udinese di Tudor, che ha ritrovato i tre punti nel weekend contro il Genoa. I rossoneri vogliono riprendersi dopo due sconfitte consecutive contro Inter e Sampdoria, che hanno permesso alle tante rivali di rifarsi sotto al quarto posto: all’andata, al Friuli, terminò 1-0 con un gol di Romagnoli allo scadere: i bianconeri non vincono a Milano dal settembre 2016. Alle 21 sarà invece già il momento della Juventus capolista, impegnata a risolvere i tanti problemi di infortuni: Allegri per affrontare l’insidiosa trasferta di Cagliari si affiderà a Kean, già decisivo nell’1-0 contro l’Empoli. I rossoblù di Maran sognano il colpaccio: tre vittorie nelle ultime quattro di campionato, un momento sì che lascia aperta qualche possibilità di fare punti. In Sardegna, però, il Cagliari ha perso tutte le ultime 7 partite giocate contro la Juve. Il mercoledì di Serie A comincerà alle ore 19, quando scenderà in campo lo scatenato Napoli di Ancelotti, reduce dal poker rifilato alla Roma all’Olimpico: gli azzurri giocheranno nuovamente in trasferta a Empoli, dove i toscani faranno di tutto per conquistare punti per uscire dalla zona retrocessione. Alle 21 spazio alle altre big: la Lazio, in odore di quarto posto, giocherà a Ferrara contro una Spal che può sorridere dopo le vittorie nello scontro diretto contro il Frosinone e contro la Roma. Per i biancocelesti, con una partita da recuperare (contro l’Udinese, ndr), l’obiettivo è di rosicchiare altri punti al Milan, per puntare alla qualificazione alla prossima Champions League. In campo alle 21 anche l’Inter di Spalletti, con il morale a terra dopo il ko casalingo contro la Lazio: servirà una prestazione di carattere per battere il Genoa al Ferraris. La squadra di Prandelli sta vivendo un momento complicato, ma è è imbattuta nelle ultime quattro gare di campionato disputate in casa (anche una vittoria contro la Juventus). All’andata finì 5-0 per i nerazzurri. In programma anche un interessante Roma-Fiorentina, sfida tra due squadre in crisi: la squadra di Ranieri, ancora a -4 dal Milan, ha perso contro Spal e Napoli, con il gruppo che sta vivendo un pessimo periodo di forma. I giallorossi non inanellano tre sconfitte consecutive in Serie A dal maggio 2014. I viola di Pioli, invece, non vincono dal 17 febbraio scorso e le possibilità di centrare l’Europa sono appese a un filo. Chiudono il mercoledì Frosinone-Parma e un intrigante Torino-Sampdoria, due squadre che sono pronte a giocarsi la possibilità di rimanere in corsa per un posto in Europa: Belotti contro Quagliarella, Mazzarri contro Giampaolo. Due le sfide previste per la serata di giovedì, infine: alle 19 Sassuolo-Chievo, con i gialloblù, a -16 dalla salvezza, ormai condannati alla retrocessione e con la squadra di De Zerbi, mai vincente dal 26 gennaio in poi, che rischia di rimanere a sorpresa invischiata nella lotta per non andare in Serie B. Chiude la giornata Atalanta-Bologna: i nerazzurri di Gasperini hanno fame di quarto posto, mentre i rossoblù di Mihajlovic, reduci da tre vittorie consecutive, sembrano aver trovato la quadra per scacciare l’incubo retrocessione.

Dove si gioca il big match di giornata?

Nella 30^ giornata di Serie A non ci sarà un vero e proprio big match, visto che le prime giocheranno quasi tutte con squadre che fanno parte della seconda metà della classifica. In vetrina c’è sicuramente Roma-Fiorentina, match atteso tra due squadre che stanno vivendo un momento difficile. Occhi puntati in particolare sui giallorossi, attesi a rispondere a una situazione che dopo l’esonero di Di Francesco sembra tutt’altro che sistemata. La Roma non ha trovato il successo nelle ultime due sfide contro la Fiorentina in Serie A: non resta a secco di vittorie per tre match di fila contro i viola da aprile 2012. L’altro match interessante di giornata è quello tra Torino e Sampdoria, appaiate in classifica a quota 45 punti: una vittoria significherebbe tenere vivo il sogno di giocare in Europa il prossimo anno.

Calendario e orari della 30^ giornata di Serie A

Milan-Udinese (martedì 2 aprile, ore 19)

Sky Sport Serie A/Sky Sport 252

Cagliari-Juventus (martedì 2 aprile, ore 21)

Sky Sport Serie A/Sky Sport 251

Empoli-Napoli (mercoledì 3 aprile, ore 19)

Torino-Sampdoria (mercoledì 3 aprile, ore 21)

Sky Sport 253

Spal-Lazio (mercoledì 3 aprile, ore 21)

Sky Sport Serie A/Sky Sport 254

Frosinone-Parma (mercoledì 3 aprile, ore 21)

Genoa-Inter (mercoledì 3 aprile, ore 21)

Roma-Fiorentina (mercoledì 3 aprile, ore 21)

Sky Sport Uno/Sky Sport 252

Sassuolo-Chievo (giovedì 4 aprile, ore 19)

Sky Sport Serie A/Sky Sport 252

Atalanta-Bologna (giovedì 4 aprile, ore 21)

Sky Sport Serie A/Sky Sport 251